EXCLU – Le départ d'Enora Malagré était-il une surprise ? Révélations...

"Bonjour les amis. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer quelque chose d'important. Comme vous avez pu le constater cela fait plusieurs mois que je me pose des questions sur mon avenir à la télévision et sur ma place dans Touche pas à mon poste. Je crois justement que je n'y trouve plus ma place. Alors je vous annonce ce soir que je vais quitter, que je quitte officiellement Touche pas à mon poste. Ça a été sept ans merveilleux où j'ai côtoyé des gens exceptionnels. Où j'ai appris beaucoup de choses mais il est temps pour moi de partir", a déclaré lundi 29 mai Enora Malagré sur les réseaux sociaux. Une révélation choc précédée quelques jours plus tôt par un autre départ, celui de Thierry Moreau.

La question que tout le monde se pose est est-ce que cette annonce était une surprise pour Cyril Hanouna ? La réponse est " pas vraiment". Selon nos informations, le célèbre animateur-producteur souhaiterait "upgrader" fortement son émission pour la rentrée prochaine et en faire un C dans l'air des médias. Enora n'a pas du tout démérité et a très bien occupé sa place pendant ces sept années, mais pour y parvenir, Cyril Hanouna souhaiterait maintenant s'entourer de journalistes confirmés et d'animateurs de renoms.

Qui sont-ils ? Toujours selon nos informations, Isabelle Morini-Bosc, Valérie Bénaïm, Jean-Luc Lemoine, Benjamin Castaldi, Julien Courbet et Jean-Michel Maire. Sur Twitter, Gilles Verdez a également fait savoir qu'il ferait partie de l'équipe l'année prochaine.