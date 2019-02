Exclu – Le Grand Oral : Les larmes de Sonia Rolland, Caroline Vigneaux poignante

Douze candidats, âgés de 18 à 78 ans, qui "viennent de divers univers, d'outre-mer, des campagnes, des villes ou des banlieues", vont donc s'affronter pour décrocher la timbale dans Le Grand Oral. Certains participants ont particulièrement ému les membres du jury.

Dans un extrait exclusif de l'émission dévoilé par Purepeople.com, on peut voir les larmes de l'ancienne Miss France devenue une prolifique touche-à-tout, Sonia Rolland, après la prestation d'un homme. "L'éloquence, c'est l'art de pouvoir aligner les mots, la pensée et le sentiment. Tout était parfait... Je me permets de te tutoyer, tu pourrais être mon frère", peut-on l'entendre dire. Les larmes ont aussi coulé intensément sur les joues de l'ancienne avocate devenue humoriste, Caroline Vigneaux, faisant une très triste confidence. "Il y a quelques jours, j'ai perdu l'homme le plus important de ma vie d'un arrêt cardiaque et, malheureusement, contrairement à ce que vous venez de dire, il n'y a pas eu de bip bip... Je vais vous dire, l'émotion passe par les mots et là, l'émotion est allée directement droit dans mon coeur", a-t-elle déclaré.

Au cours du programme, animé par Laurent Ruquier, les téléspectateurs pourront aussi découvrir l'émotion de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Réputée pour ses punchlines et son franc-parler, elle a été émue par quelqu'un lui qui lui a fait penser à sa regrettée grand-mère...

Il faudra également compter sur Dominique Besnehard et Oxmo Puccino.

Thomas Montet

Le Grand Oral, 21h, sur France 2.