EXCLU – Lola Marois évoque Jean-Marie Bigard : "Je ne peux pas vivre sans lui"

Ce jeudi 6 juillet, Confessions intimes consacre un de ses numéros à la comédienne Lola Marois (34 ans). Épouse de l'humoriste Jean-Marie Bigard, mère de jumeaux, Bella et Jules (4 ans), celle que l'on retrouve actuellement dans Plus belle la vie nous a accordé un entretien. Elle nous dévoile son lien si particulier avec l'homme de sa vie.

Il y a peu, votre mari a failli mourir d'une septicémie foudroyante. Dans le reportage vous dites : "Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans lui."

"Je le savais déjà avant qu'il ne tombe malade mais c'est quand on a peur de perdre une personne qu'on prend conscience de la valeur qu'elle a. Quand je me suis fait la frayeur d'imaginer qu'il pourrait ne pas s'en sortir, c'était comme si on me coupait un bras. Jean-Marie est le prolongement de mon bras. On a vraiment une relation assez spéciale."

Comment expliquez-vous ce lien si fort entre vous ?

"C'est comme si on s'était reconnu. On était deux personnes un peu à la dérive lorsque l'on s'est rencontré et je pense que je suis tout pour lui et qu'il est tout pour moi. C'est un pilier. Il est un peu la famille que je n'ai pas eue. Même chose pour lui qui a perdu ses parents très jeunes [la mère de l'humoriste est morte d'un cancer du pancréas lorsqu'il avait 19 ans et, un an plus tard, son père a été assassiné, ndlr]. Nous nous sommes construits tous les deux, nous avons un besoin viscéral l'un et de l'autre."

Dans le reportage, vous annoncez la sortie de votre premier roman et racontez qu'il s'inspire de la vie que vous auriez pu connaître si vous n'aviez pas fait la connaissance de votre compagnon.

"C'est un livre [Bad Girl, aux éditions Hugo et Compagnie, à paraître en octobre, ndlr] très cru et je ne sais pas du tout comment il va être accueilli. Je ne peux pas dévoiler ce qu'il s'y passe mais sachez que j'ai mis trois ans à l'écrire. Il est question de la vie d'une femme de ses 20 ans à beaucoup plus tard. C'est un roman assez sombre mais parsemé de moments très cocasses et drôles car cela fait partie de la vie. L'histoire d'un destin un peu tragique qui aurait pu être le mien si je n'avais pas rencontré Jean-Marie car je ne sais pas ce que la vie m'aurait réservé. La différence entre ce personnage et moi, c'est que j'ai des passions. C'est beaucoup plus compliqué d'être heureux dans la vie quand on n'a pas de passion. Quand j'ai écrit À demain mes amours – Le Courageux Combat de mes grands prématurés, je ne pouvais pas laisser ma plume s'emporter car c'était un témoignage et là, j'ai réussi à m'imaginer des choses."

Lola Marois écrit actuellement son deuxième roman.

Retrouvez Lola Marois dans Confessions intimes, le 6 juillet en prime sur NT1.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans le mention Purepeople.com.