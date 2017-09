EXCLU – Lou (The Voice Kids) : "Lenni-Kim est très beau mais c'est juste un ami"

En plus de sa participation à The Voice Kids 3, Lou joue dans la série Demain nous appartient. Plus encore, elle a tourné il y a quelques jours en plein coeur de Paris, avec une vue imprenable sur les toits, le clip Miraculous, le générique de la série animée de Disney pour TF1. Nous sommes allés à la rencontre de la jeune chanteuse de 13 ans afin d'en savoir un peu plus sur son quotidien et notamment sur ses projets.

Dans cette série animée , Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir, tu ne fais que chanter le générique ou tu fais aussi la voix d'un personnage ?

Non je ne chante que le générique avec Lenni-Kim.

Justement, parlons du beau Lenni-Kim... Est-ce que c'est un garçon qui pourrait te plaire ?

Il est très sympa mais c'est vraiment un bon ami !

On dirait que tu fais attention à ce que tu dis...

Non c'est vrai ! Après c'est vrai qu'il est très beau mais c'est juste un ami ! On se connaît simplement depuis quelques jours pour le tournage du clip. Il est vraiment sympa. On s'entend super bien ! Ça a tout de suite accroché !

Il va participer à la nouvelle saison de Danse avec les stars. Est-ce que tu aurais envie de participer à cette émission ?

Oui franchement, j'adorerais ! Je suis l'émission depuis la première saison. Les robes que portent les danseuses m'ont toujours fait rêver. J'imagine que ça doit être beaucoup d'entraînement ! Tellement de travail ! Mais au final, c'est tellement beau à voir !

Le travail ne te fait pas peur ?

Non, ça ne me fait pas peur parce que quand je suis motivée pour faire des choses et quand les projets me plaisent, j'adore travailler !

Si tu devais faire Danse avec les stars, avec qui aimerais tu danser ?

(Elle réfléchit) J'hésite... Je ne sais pas trop... Je dirais Maxime Dereymez et Christophe Licata, les deux danseurs que j'ai déjà rencontrés et que j'aime beaucoup ! Ils sont très sympas !

Comment es-tu arrivée dans Demain nous appartient ?

Mon manager est allé démarcher mon single Toutes les chances du monde à TF1 Musique et on nous a parlé de ce casting et voilà ! J'ai passé deux castings et j'ai été prise !

Est-ce que tu as rencontré tous les acteurs de la série ?

Oui presque tous ! Si ce n'est un ou deux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer.

Est-ce que l'ambiance est bonne sur le tournage ?

Ah oui, l'ambiance est vraiment bonne ! On s'entend tous bien et on rigole tous ensemble.

Depuis toute petite, tu aimes jouer la comédie. Mais là, c'est ta première dans une série télévisée ! Est-ce que tu as reçu des conseils des acteurs ?

On a des coach sur le plateau qui nous guident. On a beaucoup de conseils à chaque séquence, on est coaché ! Grâce à eux, j'ai appris quelques tuyaux pour améliorer mon jeu. Vraiment, c'est génial !

Est-ce que tu tournes en ce moment ?

Non, j'ai un pris un peu de vacances... Mais j'ai hâte, à la Toussaint j'y retourne !

Ton premier album sortira le 6 octobre prochain. Dis-moi franchement, est-ce que tu as peur ?

Ah non, franchement, je n'ai pas peur ! J'ai trop hâte !

La musique, c'est vraiment ce qui te fait vibrer ?

Ah ouais vraiment ! En plus là, c'est vraiment un album qui me ressemble. J'adore tous les titres, j'ai pris un immense plaisir à les enregistrer. J'espère vraiment que le public va l'aimer.

Est-ce que tu as composé des titres sur cet album ?

Non pas pour l'instant... C'est vrai que j'écris un peu mais ça reste un peu trop intime.

Est-ce que ton premier titre Toutes les chances du monde sera sur l'album ?

Oui bien sûr Toutes les chances du monde sera sur l'album et aussi le générique de Demain nous appartient.

Est-ce que Jenifer dont tu étais la protégée sur la saison 3 de The Voice Kids t'a donné des conseils pour ton premier disque ?

Elle a été bienveillante avec moi comme elle l'a toujours été !

Si tu devais lui passer un message, qu'est-ce que tu lui dirais ?

J'espère qu'elle aimera cet album et qu'elle est fière de ce que je suis devenue !

C'est la rentrée scolaire, comment va se dérouler la tienne ?

Je rentre en 4e dans un collège public à Saint-Nazaire-d'Aude, là où je vis.

Est-ce que tu as envie de nous dire une dernière chose ?

Merci à toute ma famille pour tout ce qu'elle m'apporte chaque jour et merci à tous mes fans qui me suivent ! Merci de me soutenir tous les jours par votre présence et par vos messages.

Propos exclusifs, ne pas reprendre sans la mention Purepeople.