EXCLU – Maëva Coucke et la chirurgie dans Miss Monde : Ce qu'elle en pense

Le 8 décembre 2018 se tiendra la cérémonie Miss Monde, en Chine. Un concours auquel Maëva Coucke participera, tandis que sa première dauphine Eva Colas tentera de remporter Miss Univers 2018 (en Thaïlande, le 16 décembre prochain).

Contrairement à Iris Mittenaere ou Alicia Aylies, Miss France 2018 a en effet préféré tenter sa chance au concours Miss Monde et a expliqué la raison de son choix à Purepeople : "J'ai choisi Miss Monde parce que je pense que mon profil correspond plus à ce qu'attend Miss Monde que Miss Univers. (...) On va dire que Miss Univers attend un physique un peu plus comme celui d'Iris [Mittenaere, élue Miss Univers 2016, NDLR], un peu Amérique du Sud, bombe latino. Moi, je fais beaucoup plus européenne, donc je pense que j'ai plus de chances à Miss Monde. Et Miss Monde attend beaucoup du projet caritatif que la Miss veut défendre. Pour ma part, c'est la lutte contre le cancer du sein que j'ai déjà défendu toute l'année. J'ai envie de continuer maintenant à l'international."

La belle (fausse) rousse de 24 ans affrontera des jeunes femmes qui ont peut-être eu recours à la chirurgie esthétique car le concours ne l'interdit pas, contrairement à Miss France. Cela ne la perturbe toutefois pas : "Oui, je vais me retrouver face à des candidates qui ont eu recours à la chirurgie. (...) Mais je ne redoute pas. C'est un choix de leur part. Je n'en ai jamais eu envie personnellement. Si d'autres filles en ont eu l'envie ou besoin, ça dépend d'elle. Je suis bien dans ma peau, je pense que c'est le principal. Si elles sont bien dans leur peau, c'est bien aussi."

Pour être prête avant son grand départ mi-novembre, Maëva Coucke s'est offert les services d'un coach sportif et d'anglais. Elle a également pris des cours de maquillage, de coiffure et de cat walk car durant tout son séjour et pour la cérémonie, elle devra se préparer seule.

"J'aimerais au minimum faire un classement pour mon pays. (...) Le meilleur des classements serait d'avoir une belle couronne bleu de Miss Monde", a poursuivi Maëva Coucke. Dans le cas où elle gagnerait, elle a imaginé à quoi ressemblerait sa vie après son sacre : "Bonne question, j'aimerais le savoir. Il me semble que je peux quand même rentrer dans mon pays. Je serai aussi basée sur Londres, car la famille organisatrice de Miss Monde s'y trouve. Je voyagerai partout dans le monde, surtout pour des associations."

