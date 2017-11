Alicia Aylies, sa défaite à Miss Univers : "On ne peut pas gagner tous les ans..."

Dimanche 26 novembre 2017, l'élection de Miss Univers avait lieu à Las Vegas aux États-Unis. Après le sacre d'Iris Mittenaere en 2016, c'était au tour de la très belle Alicia Aylies (Miss France 2017) de tenter sa chance dans la prestigieuse compétition internationale... Malheureusement, la jeune Guyanaise n'a finalement pas intégré le Top 16.

Lundi 27 novembre, au lendemain de sa petite désillusion, notre reine de beauté était attendue à Los Angeles où Sylvie Tellier et les 30 prétendantes au titre de Miss France 2018 ont établi leurs quartiers dans le cadre d'un voyage de préparation haletant organisé par Visit California. Après avoir reçu un accueil plus que chaleureux de la part des Miss régionales dès son arrivée à l'hôtel Loews d'Hollywood en début d'après-midi, Alicia a finalement pris la parole lors d'une soirée organisée à Beverly Hills dans la propriété de Mareva Georges (Miss France 1991) et de son époux, l'homme d'affaires Paul Marciano.

"Merci à tous pour votre accueil. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir puisque je rentre tout juste de Las Vegas où j'ai pu participer à Miss Univers. Ça a été une superbe aventure, pour moi. C'était la continuité de Miss France, j'ai eu la chance d'y participer, de rencontrer de superbes filles, de différentes cultures et de différents pays et je pense que c'est une bonne expérience pour la suite", a-t-elle déclaré avec le sourire. Et de poursuivre en s'adressant à celles qui rêvent de lui succéder dans moins de trois semaines : "En tout cas les filles, profitez de cette expérience de Miss France. Là, pour l'instant, ce sont des vacances. Arrivées à Châteauroux, ce sera autre chose ! En tout cas, je suis très heureuse de vous rejoindre enfin ! Je n'attendais que ça !"

Alicia Aylies a bien des raisons de retrouver le sourire puisqu'elle a d'ores et déjà été contactée par une grande marque – dont on ignore encore le nom – qui veut faire d'elle son ambassadrice. C'est ce qu'a expliqué Sylvie Tellier ce lundi 28 novembre : "On ne peut pas gagner Miss Univers tous les ans, il y a beaucoup de choses qui attendent Alicia l'année prochaine. Certaines sont faites pour être Miss Univers, certaines sont faites pour être chefs d'entreprises, d'autres sont faites pour être comédiennes, pour être mannequins... Le souhait d'Alicia est d'être mannequin alors on lui souhaite tout le bonheur du monde. Elle a appris hier soir qu'elle allait signer un contrat d'égérie pour l'année prochaine avec une grande marque de cosmétiques !"

Pour rappel, c'est Miss Afrique du Sud, Demi-Leigh Nel-Peters, qui a été couronnée Miss Univers 2017 ce 26 novembre. Bravo à elle.

Découvrez les coulisses du retour d'Alicia Aylies parmi les Miss dès à présent dans notre player vidéo !