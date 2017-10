EXCLU - Makao (Secret Story 11) : Couple, Barbara, clash avec Noré... Il se confie

Après avoir révélé une anecdote amusante sur Emmanuel Macron, Makao - qui avait pour Secret "J'ai été le garde du corps du président de la République" - est revenu sur son aventure dans Secret Story 11 (NT1).

Le candidat, éliminé le 28 septembre dernier face à Alain, a admis avoir été déçu que son amie Barbara le nomine. Il a toutefois précisé ne pas lui en tenir rigueur aujourd'hui malgré sa sortie de la Maison des Secrets, redécorée en campus cette saison. Makao a également évoqué ses disputes avec Jordan et Noré et a dit ce qu'il pensait des critiques de Tanya à son égard (elle lui a reproché de parler fort et de se mêler de tout).

Et pour finir, Makao a dévoilé à Purepeople s'il était en couple ou célibataire. Des confidences à découvrir dans notre player.

