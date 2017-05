EXCLU – Mariah Carey, Chris Brown... pourquoi ils ne sont pas venus dans Les Anges

Pamela Anderson, Shannen Doherty, Kim Kardashian... Depuis le tout début des Anges sur NRJ12, les candidats ont eu l'honneur de rencontrer de grandes stars, marraines du programme. Pour cette neuvième saison, l'acteur Shemar Moore a à son tour rencontré les participants. Au cours d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Fabrice Sopoglian, le parrain des Anges 9, est revenu sur ce moment et a également révélé quelles personnalités n'ont pas accepté de figurer dans le programme.

J'ai contacté Puff Daddy, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Uma Thurman

"De toutes les stars que j'ai rencontrées, je pense que c'est la star la plus humble, la plus généreuse et la plus sympathique, nous a expliqué Fabrice Sopoglian. Je lui avais proposé 45 minutes, il est resté plus d'une heure et demie. Il s'est investi. Le soir on est sorti dîner, il m'a demandé si les candidats voulaient venir (...) C'était vraiment quelqu'un d'incroyable."

Mais si "ça s'est fait rapidement avec Shemar Moore", le producteur – qui prépare notamment la sortie de son documentaire sur son ami Christian Audigier – nous a avoué contacter entre "100 et 200" personnalités avant d'avoir une réponse positive.

"J'ai contacté Puff Daddy, Mariah Carey , Jennifer Lopez , Uma Thurman...", a poursuivi Fabrice Sopoglian. Mais aucune de ces célébrités n'a finalement accepté de parrainer les Anges 9. "La difficulté, c'est que tous ces grands noms ne vivent pas à Miami mais à Los Angeles. Donc, pour moi, les faire venir à Miami, New York ou Sydney, c'est très compliqué", a-t-il expliqué.

Il voulait un jet et que je lui booke derrière un nightclub

Et d'ajouter : "Ils ne voyagent pas sur des vols réguliers. Mariah Carey, par exemple, c'est minimum un avion privé avec sa maquilleuse, sa coiffeuse, son manager, son agent, son garde du corps. Ce sont des gens lourds et compliqués à gérer en terme d'organisation."

Mais l'interprète du titre We Belong Together n'est pas la seule à avoir quelques exigences. "J'avais proposé Chris Brown. Il voulait le faire mais il voulait un jet, que je lui booke derrière un nightclub à Miami pour faire une prestation...", a révélé Fabrice Sopoglian. Et de conclure : "De faire venir une star de ce calibre, c'est très dur."

L'année dernière déjà, le parrain des Anges avait évoqué, dans les colonnes d'Entrevue, quelles stars avaient refusé d'être marraines.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.