EXCLU – Maxime (Koh-Lanta Fidji) : L'étonnante conséquence du jeu sur son métier

Éliminé de Koh-Lanta Fidji (TF1) avec son binôme André à l'issue de l'épisode diffusé vendredi 16 novembre 2017, Maxime a repris le cours de sa vie... enfin presque. Ce restaurateur de 38 ans nous a confié, lors d'un entretien exclusif, qu'il recevait de nouveaux clients depuis son passage à la télévision.

"Je n'ai jamais cité le nom de mon restaurant. Mais le bouche-à-oreille, ça va vite...", lance-t-il. Et de s'amuser : "En plus, un grand rouquin qui se balade à Lyon, ça se reconnaît." Bien qu'il n'ait pas fait de campagne de publicité pour l'établissement, les visiteurs affluent !

Depuis début septembre, au moment de la diffusion des premiers épisodes de Koh-Lanta Fidji, le restaurant de Maxime rencontre un véritable succès. Ainsi, ce cogérant de cinq établissements évoque, "à la louche", entre 300 et 400 nouveaux clients.

"Et je m'en sors bien parce que la clientèle qui vient manger m'aborde de manière intelligente. Ils mangent et ensuite ils viennent me demander un petit selfie. Ce n'est pas bourrin, ils ne me sautent pas dessus", confie l'aventurier qui assure "ne pas avoir participé au jeu dans ce but-là".

