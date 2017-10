EXCLU - Michèle Bernier grand-mère : Sa fille Charlotte Gaccio a accouché !

Carnet rose pour Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier. La jeune femme de 29 ans, qui était enceinte de jumeaux – elle avait officialisé en juillet dernier –, a donné naissance à ses deux enfants dimanche 15 octobre. Selon nos informations exclusives, la fille du co-auteur des Guignols de l'info Bruno Gaccio a mis au monde une fille prénommé Zoé et un garçon portant le doux prénom de Roméo.

Voilà qui devrait ravir la célèbre humoriste et comédienne Michèle Bernier. À 60 ans, cette dernière est grand-mère et voit sa famille s'agrandir, elle qui est aussi la maman d'Enzo (19 ans), dont le père est également Bruno Gaccio, qui l'a quittée juste avant la naissance de l'enfant. "J'ai tellement aimé cet homme et je l'aimerai jusqu'à la fin de ma vie, d'une autre manière. (...) Il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'est sa vie, et le succès m'a aidée," avait-elle confié dans Le Divan.

Information exclusive, ne pas citer sans la mention Purepeople.