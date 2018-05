EXCLU – Nathalie (Koh-Lanta) insultée en off : La scène qui n'a pas été diffusée

Dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), il s'en passe des choses et tout ne peut pas être diffusé en deux heures d'émission. Nathalie, éliminée aux portes de l'orientation lors du dernier conseil, révèle avoir eu une petite altercation avec Pascal. Ce dernier n'aurait alors pas mâché ses mots...

Au lendemain du conseil durant lequel elle a brandi son faux collier d'immunité, Pascal était sur les nerfs. L'aventurier s'en était pris à Jérémy, tout juste revenu vainqueur de son duel avec Clémentine, pour une histoire de noix de coco. Nathalie intervient et lui demande de se calmer. "Il me dit : 'Toi, ta gueule !' Et donc là, forcément, je m'énerve. Candice me prend le bras pour ne pas envenimer les choses, Alban me fait signe de calmer le jeu. Malheureusement, je ne suis pas aussi intelligente qu'eux, j'ai tendance à rentrer dans le jeu de Pascal", raconte-t-elle. Elle fait donc savoir à son camarade qu'il n'a pas à lui parler de la sorte. Heureusement, "ça n'a pas été plus loin que ça" entre eux.

Loin d'avoir sa langue dans sa poche, Nathalie confie ne pas avoir vécu "un climat de terreur comme certains" qui faisaient "profil bas", soit "par stratégie pour avancer dans le jeu", soit parce que réagir "ne fait pas partie de leur caractère". "Je lui rentrais dedans, moi, à Pascal", lance-t-elle.

Aujourd'hui, cette violente dispute est de l'histoire ancienne. "Il n'y a rien de grave pour moi, ce n'est pas une insulte. J'adore ce genre de caractère car je peux moi aussi m'exprimer. C'est peut-être ce qui nous a rapprochés, on a réalisé qu'on était pareil... à un degré différent bien sûr", conclut alors Nathalie.

Tout est bien qui finit bien !

