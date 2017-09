EXCLU – Théotime (Koh-Lanta Fidji) "frustré" : "J'ai déprimé à mon retour"

Vendredi 22 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji. Et si Marta a été éliminée lors du conseil, Théotime a été contraint de quitter le jeu après avoir perdu une épreuve individuelle. Un véritable coup dur pour l'aventurier... Après son départ du jeu, ce gérant de foodtruck dans les Vosges a accepté de répondre à nos questions. Son élimination inattendue, son amitié avec Marvyn et André ou encore sa perte de poids, il fait le point.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsqu'on vous annonce que vous pouvez immédiatement quitter le jeu ?

C'est la douche froide. Je l'ai ressenti comme un gros coup de massue. Ça fait mal au coeur. J'étais triste, très triste. Au début, on ne réalise pas trop. Mais quand on commence à regarder les camarades qui sont en larmes... Ça fait mal.

En débutant le jeu, pensiez-vous avoir toutes vos chances ?

Oui ! J'avais quelques cartes en main pour aller au moins jusqu'à la moitié du jeu puisque j'étais bien avec les Rouges qui avaient promis entre guillemets de me protéger avec mon petit trio. Je pense qu'il y aurait eu d'autres jeunes éliminés avant nous en tout cas.

Il fallait que je sois meilleur de mon côté

Est-ce que vous trouvez injuste ou frustrant de perdre sur une telle épreuve et non sur un conseil ?

Carrément ! C'est très frustrant justement par rapport au fait que j'avais encore mes chances dans le jeu. Et puis on n'était que cinq à participer à cette épreuve, d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller sur cette île, c'est quelqu'un qui m'a désigné... C'est un enchaînement de circonstances qui fait que c'est triste de se voir partir sur une épreuve comme ça. Mais bon, après il fallait que je sois meilleur aussi de mon côté.

Qu'avez-vous ressenti en voyant André et Marvyn fondre en larmes ?

Je suis passé du stress énorme pendant l'épreuve au choc de ne pas réussir, puis à la grande tristesse. Surtout quand je vois mes deux potes en larmes devant moi, ça fait mal au coeur. On se dit que ça y est, on les laisse, on s'en va. C'est la fin...

Quels sont vos rapports avec eux aujourd'hui ?

On a toujours gardé contact via Facebook. On se prévoit aussi un petit week-end tous ensemble avec les autres jeunes. Après bien sûr, on essaiera aussi juste nous trois de se retrouver un peu tranquilles, ça serait cool.

J'ai repris plus de poids que je n'en ai perdu

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur place ? La faim, l'hygiène, le manque des proches ?

Je ne suis pas resté assez longtemps pour vraiment ressentir le manque des proches. C'est un peu difficile mais bon ça va, je n'ai pas d'enfant, je peux quand même un peu me passer de mes parents. Donc le plus dur, c'était la faim dès le premier jour. Les trois premiers jours, on a tous faim. Mais après, le corps s'habitue, on n'a juste plus trop de forces dans les jambes. C'est la partie la plus compliquée. Mais pour moi, le plus difficile a été la vie en communauté. Ça me pesait un peu. Même si je suis avenant, je parle un peu à tout le monde, j'aime bien être tranquille par moments. Être 24h/24 avec des gens, devoir tout partager, faire attention à ce qu'on dit pour ne pas blesser ou frustrer quelqu'un... C'était le plus compliqué.

Combien de kilos avez-vous perdu ? Les avez-vous tous repris ?

Oui, j'ai perdu un peu de poids. J'ai perdu 47 kilos (rires) ! Non, plus sérieusement, je n'ai pas grand-chose à perdre. Je n'ai perdu que 2 kilos. J'en ai repris trois depuis. Ça va vite... Et ce n'est peut-être pas le meilleur régime, Koh-Lanta ! On remange très rapidement, le corps stocke tout et on reprend plus que ce qu'on a perdu. Après, il me semble qu'il y a eu une perte de poids record cette saison, je n'en dis pas plus.

Quel a été votre premier geste en retrouvant la civilisation ?

Je crois que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai déprimé un petit peu parce que c'était assez compliqué de se remettre dans le bain. Après, bien sûr, j'ai checké le portable, je me suis remis au boulot. Rappeler les fournisseurs, etc. Bref, j'ai fait tout ce qui n'a pas été fait pendant mon absence. Mais ça a été dur de s'y remettre parce que je suis parti sur une note assez dure à encaisser.

Je vais m'inscrire à Ninja Warrior

Comment vit-on cette nouvelle notoriété ?

J'en profite. Après, je ne fais pas de bains de foules (rires). Ce qui est chiant, c'est que moi, je n'étais déjà pas trop portable avant mais là je réponds aux messages sur les réseaux sociaux... Mais c'est très plaisant lorsque les gens viennent au camion ou dans la rue prendre une petite photo. Et il y a les jeunes qui arrivent aussi avec leur calepin pour demander des autographes, c'est rigolo. Ils sont impressionnés de nous voir, je trouve ça rigolo et je joue le jeu, c'est normal.

Où en est votre business de foodtruck ?

Ça fait trois ans, ça marche super bien. J'ai toujours mes clients fidèles depuis le début et puis là, on a une petite augmentation de la fréquentation. Il y a des curieux qui ne me connaissaient pas et qui m'ont découvert grâce à l'émission qui viennent goûter mes bons burgers.

Est-ce qu'on vous reverra prochainement à la télévision ?

Concernant mes autres projets, je suis en train de voir pour ouvrir un petit restaurant ou un autre camion proche de chez moi. Et puis pourquoi pas participer à un futur All Stars. C'est une superbe aventure et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui refuseraient. J'ai aussi une petite revanche à prendre, il y a pas mal d'épreuves que j'aurais aimé faire !

Sinon, j'aime beaucoup Ninja Warrior. Il faudrait que je fasse des pompes pour mes bras mais ça peut être sympa. J'aimerais bien, je posterai ma candidature. Et puis il y a Pékin Express qui revient... On verra !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.