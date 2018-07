EXCLU : TPMP - Jean-Luc Lemoine sur le départ ? La vérité sur la rumeur...

Jean-Luc Lemoine va-t-il être le prochain pilier de Touche pas à mon poste à quitter Cyril Hanouna et C8 ?

Si on peut lire ici et là, notamment dans le magazine Closer, que le comique à la tête de la séquence des 4/3 aurait envie de réduire considérablement sa présence dans l'émission médias de la chaîne – mais aussi ses primes et autres contributions – quitte à disparaître totalement de l'antenne si aucun terrain d'entente n'était trouvé, il se pourrait que la vérité soit ailleurs.

En effet, selon nos informations exclusives, c'est surtout la chaîne C8 qui ne souhaiterait pas renouveler les contrats de Jean-Luc Lemoine qui participe pourtant au succès de la chaîne depuis 2010.

Pour rappel, Camille Combal et Julien Courbet ont d'ores et déjà déjà officialisé leur départ de la chaîne (et donc de Touche pas à mon poste), le premier pour aller animer Danse avec les stars sur TF1 et le second pour rejoindre M6 et Capital. En revanche des retours se précisent, comme celui de Bertrand Chameroy qui redeviendrait chroniqueur à la rentrée mais aussi Danielle Moreau qui a quitté France 2 pour rejoindre à nouveau Cyril Hanouna.

Rappelons également que la saison 2017-2018 de TPMP a été celle de tous les succès puisque, même face à la concurrence de Quotidien sur TMC, l'émission médias de Cyril Hanouna a réussi à garder son leadership et à rester le premier talk-show de France en access prime time. TPMP a fédéré 1,4 million de téléspectateurs en moyenne en fin de saison et a même enregistré un pic à 1,7 million le 13 mars !

Alors Jean-Luc... qui va dire stop ?

