EXCLU – Tugdual (Koh-Lanta Fidji) brûlé : "L'infirmière venait tous les soirs"

Dans l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) diffusé vendredi 29 septembre 2017, Tugdual s'est blessé à l'épaule au cours d'une épreuve durant laquelle son équipe tirait une corde de 70 kilos. Celui qui a été éliminé du jeu vendredi 20 octobre 2017 se confie sur cette blessure dont il porte les traces encore aujourd'hui.

"Il y avait Mélanie devant moi et Sébastien derrière moi. Comme je suis plus grand qu'eux, la corde appuyait beaucoup sur mon épaule et, en courant, ça a beaucoup frotté", explique Tugdual. Mais c'est seulement à la fin de l'épreuve que l'aventurier a commencé à sentir "une petite brûlure" à chaque fois qu'un camarade lui mettait la main sur l'épaule. "En enlevant mon T-shirt, j'ai vu que ça saignait", poursuit-il.

Aujourd'hui, j'ai une petite marque

Les équipes l'ont alors rapidement pris en charge afin de le soigner. "Tous les soirs, l'infirmière venait me voir pour me faire mon pansement", confie Tugdual. Et de rassurer : "La blessure n'était pas grave du tout, c'était une brûlure superficielle, il ne fallait juste pas que ça s'infecte."

Le globe-trotter de Koh-Lanta Fidji précise même qu'en dix jours, "c'était pratiquement terminé", essentiellement parce que "ça avait été bien soigné". "Aujourd'hui, j'ai une petite marque encore mais c'est simplement la trace du bronzage autour de la brûlure. Ça devrait partir dans quelques mois", assure Tugdual. De quoi rassurer ses fans !

