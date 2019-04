EXCLU - Waly Dia : Il raconte son improbable rencontre avec Will Smith

En plus d'être sur scène avec son spectacle Ensemble ou rien et dans la série Netflix Osmosis, Waly Dia sera prochainement de retour dans la saison 2 de Commissariat central, sur M6. Interviewé par Purepeople, l'humoriste et acteur de 30 ans nous a raconté une anecdote de tournage assez improbable.

Dans le programme de M6, Waly Dia interprète Vince Meunier, un policier. Entre deux scènes, il n'hésite pas à faire un petit somme. Et un jour, un régisseur lui a fait une grande annonce : "J'étais dans la loge pour dormir entre deux scènes. Un régisseur m'a réveillé pour me dire qu'il y avait Will Smith dehors." Sur le coup, il ne l'a pas cru, pensant à une blague. Et il s'est dit que c'était impossible que la star de Men in Black soit à Pantin, dans le 93. Mais le régisseur lui a assuré que l'acteur était bien dehors.

Le jeune papa est donc sorti vérifier cette information. "Je sors et là, je vois de gros vans noirs et des mecs balaises en costard. Je me suis dit que si ce n'était pas Will Smith, c'était Barack Obama. Je regarde au loin et je vois bien Will Smith. Je ne réfléchis pas et je vais le voir, car je me dis que je n'allais pas le croiser tous les jours. (...) Les gardes du corps me laissent entrer et je me demande pourquoi. J'avais encore mon costume de flic, donc les mecs n'ont même pas calculé", nous a expliqué Waly Dia.

Il a ainsi pu rejoindre Will Smith sans problème et échanger quelques mots avec lui : "Je vois Will Smith qui me salue. On commence à discuter et je lui explique que je suis en tournage. On a parlé 5-10 minutes comme ça. C'était génial. J'ai failli ne pas croire le régisseur. Tu imagines ?"

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.