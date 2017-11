Fabienne Carat victime d'harcèlement sexuel : "J'étais une jeune actrice"

Fabienne Carat, la célèbre Samia de Plus belle la vie, a évoqué pour la célèbre parution les récentes révélations de sa collègue Coline d'Inca. Cette dernière a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un réalisateur de la série. L'occasion pour Fabienne Carat de parler d'un harcèlement sexuel dont elle a elle-même été victime.

"Je suis très triste pour Coline, mais plus rien ne me surprend, vous savez ! Je ne suis pas née de la dernière pluie. Nous avons toutes vécu des choses dingues dans ce métier", déclare tout d'abord l'actrice.

Fabienne Carat sait de quoi elle parle ! Elle aussi, a été harcelée par le passé : "J'étais une jeune actrice dans une association. C'est venu d'un producteur que j'avais dénoncé à l'époque", a-t-elle tout d'abord rappelé. La jolie brune de 38 ans a ensuite expliqué comment ces "manipulateurs" fonctionnent et quelles sont les conséquences, en cas de refus face à leurs avances : "Ce sont des situations difficiles avec des personnes qui ont beaucoup de pouvoir. Ce sont des manipulateurs qui vous font douter de vous-même, vous font croire que cela vient de vous. Ils vous invitent à prendre un verre, puis vous proposent de passer dans leur chambre d'hôtel pour récupérer leur veste. Et si vous dites non, tout d'un coup, ça jette un froid. Vous n'avez plus de rôle."

Pour Fabienne Carat, toutes les femmes ont "un porc à balancer". Et elle conclut : "Si cela peut libérer des femmes et freiner certains hommes, alors cela sera utile."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Fabienne Carat dans le magazine Télé Poche en kiosques le 20 novembre 2017.