Plus belle la vie : Un actrice victime d'une agression sexuelle sur le tournage

Les langues se délient chaque jour un peu plus depuis l'affaire Harvey Weinstein. Il y a une dizaine de jours, c'est une ancienne actrice de Plus belle la vie qui a souhaité s'exprimer sur les réseaux sociaux : Coline d'Inca (26 ans).

Celle qui a incarné Sybille de 2008 à 2013 assure avoir été victime d'attouchements sexuels sur le tournage. A l'époque, la belle brune avait 18 ans (2010) et devait jouer une scène plutôt torride avec l'un de ses partenaires. L'un des membres de l'équipe en aurait alors profité pour la toucher, prétextant qu'il voulait montrer au jeune homme qui lui donnait la réplique comment bien jouer la scène.

"Ce réalisateur, sur le plateau d'une quotidienne dans laquelle je joue depuis deux ans. Il me plaque contre le mur et me chope les seins devant tout le monde pour montrer à mon partenaire comment il doit jouer sa séquence. J'ai 18 ans", a-t-elle écrit. Après quoi, elle a regretté que son partenaire n'a pas réagi : "Cette personne qui pouvait faire quelque chose, à qui j'en ai parlé, et qui n'a rien fait. Car 'c'est un ami du producteur.'" Un témoignage qui devrait faire beaucoup de bruit !

Coline d'Inca a également révélé qu'en CM2, l'un de ses professeurs lui a fait remarquer qu'elle était habillée comme une traînée. Elle a ensuite pointé du doigt un photographe qui l'a rabaissée car elle a refusé de lui montrer "son décolleté à quatre pattes sur une plage". Elle avait alors 16 ans.