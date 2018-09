Fabienne Thibeault en deuil : Le père de sa fille est mort

Samedi 8 septembre, Fabienne Thibeault a annoncé la mort de son ancien compagnon. La chanteuse de 66 ans, aujourd'hui mariée à Christian Montagnac (l'ancien régisseur de la Compagnie Créole), n'a pas caché sa vive émotion.

"Cher Saud nous avons partagé 20 ans de vie !!! Nous avons eu ensemble une belle fille. Tu étais quelqu'un de lumineux, de profondément bon et sincère... Nous sommes toujours restés amis et avions plaisir à nous revoir ! Tu es parti de façon brutale, emporté dans ton sommeil. Allah t'a reçu auprès de lui et la tristesse de la communauté pakistanaise montréalaise témoigne de ce que tu fus, droit et courageux. Ma famille t'a toujours apprécié et aimé. Christian t'embrasse et moi je te garde dans mon coeur. Quant à Zoé, elle pleure le départ de celui qui lui a appris à marcher. Adieu Cher Saud et à plus tard là-haut", a-t-elle écrit.

Sur la page Facebook de sa fille Zoé, on peut aussi voir un message accompagné d'une photo. "Tu avais le plus beau des sourires. Celui qu'on fait avec le coeur. Au revoir papa", a écrit la jeune femme, née en 1984.

Fabienne Thibeault, que le public connaît grâce à son rôle dans la comédie musicale culte Starmania, avait rencontré Saüd Khan Khattak dans les années 1970 alors que ce dernier était venu s'installer au Québec. Un peu avant les années 1980, le couple s'était posé en France et après plusieurs années de relation, était malheureusement venu la rupture. Ce coup dur intervient quelques mois seulement après la mort de la maman de la star...

Thomas Montet