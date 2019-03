Fabienne Thibeault : Son père, mort, lui apparaît sous forme de corbeau

Ces derniers temps, Fabienne Thibeault a vu mourir plusieurs membres de sa famille. Un coup du sort particulièrement éprouvant pour la chanteuse de 66 ans, ex-star de la comédie musicale culte Starmania.

"Ça commence à faire beaucoup. En un an, j'ai perdu ma maman [elle l'a annoncé en mars 2018, NDLR], le père de ma fille [son ancien compagnon Saüd Khan Khattak, père de sa fille Zoé, en septembre dernier], d'un arrêt cardiaque à 62 ans, et trois cousins. J'ai d'ailleurs eu un signe de ma mère depuis l'au-delà", lâche-t-elle dans France dimanche. Et Fabienne Thibeault de s'exprimer plus en détail sur le sujet : "Elle est morte au Québec. Je n'étais malheureusement pas à son côté quand elle a rendu son dernier souffle puisque j'étais en France. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle m'est apparue sur le plafonnier quelques heures après son décès. Je lui ai dit : 'Maman, tu n'as pas pu attendre que je sois là pour partir ?' Et elle m'a répondu : 'Non, mais ne t'inquiète pas, là où je suis, c'est très doux.'" La chanteuse affirme que sa maman arrivait à quitter son corps et lui avait déjà fait part de "ses voyages".

J'ai encore tout ma tête

Mais ce n'est pas tout ! Fabienne Thibeault dit avoir aussi plusieurs fois reçu la visite de son défunt papa... "À force d'être témoin de signes surnaturels, je ne peux qu'y croire. Car mon père vient également me voir parfois. Et il apparaît toujours sous la forme d'un corbeau. Dans ma famille, il y avait beaucoup de bègues (mon père, mon frère, mon grand-père, ma grand-mère, des cousins...), si bien qu'ils se parlaient comme des corbeaux. (...) Je rassure tout le monde : j'ai encore tout ma tête", ajoute-t-elle.

L'interview intégrale de Fabienne Thibeault est à retrouver dans les pages de France dimanche, dans les kiosques le 29 mars 2019.