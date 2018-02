Fanny Maurer (Secret Story 6) encore tatouée, son dos encré : "C'est pas fini"

Fanny Maurer, littéralement passionnée, ne s'arrête plus.

L'ex-candidate de Secret Story 6 sur TF1 – qui était à l'époque en couple avec le beau Julien et qui avait pour secret "J'ai plus de 100 tatouages sur le corps" – a décidé de se recouvrir encore un peu plus le corps de tatouages ce 11 février 2018.

C'est sur son compte Instagram de plus en plus suivi, ce 12 février, que Fanny – qui était récemment à Las Vegas au côté d'Agathe Auproux – l'a annoncé à ses admirateurs en publiant un cliché de son dos désormais totalement recouvert d'encre. "Encore une longue session de tatouage sur mon dos, cela a duré six heures et ce n'est pas encore fini. Je pense que j'ai besoin d'encore une autre longue session et ce sera fini. Merci @remtatooer pour ce travail précis, pour ta patience et pour avoir ouvert et travaillé un dimanche juste pour moi", a commenté Fanny sur ses réseaux sociaux.

Bien entendu, les admirateurs de la jeune femme très engagée pour la cause animale ont très vite donné leur avis sur le résultat affiché. "Pfiou, ton dos est juste magnifique", "Cela fait un esprit dentelle, c'est très couture et suivant le haut que tu portes, chaque tattoo est mis en valeur. Bravo c'est superbe", "Ça va être magnifique", "C'est d'une précision, ça s'appelle de l'art !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, côté carrière, la jolie maquilleuse de 33 ans a été choisie par Clarins l'an dernier pour devenir la nouvelle make-up artist de la marque.