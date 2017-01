Fashion Week : Emily Ratajkowski séduit les joueurs de la Juve

Les fans de ballon rond sont sous le choc ! Les Bianconeri se sont séparés de leur écusson rayé et ont épousé un J stylisé, blanc sur fond noir. Le club présidé par Andrea Agnelli et appartenant à la société d'investissement Exor (propriété de la famille Agnelli) l'a dévoilé ce lundi 16 janvier, au lendemain d'une défaite de la Juve face à la Fiorentina.

Ce faux-pas en Seria A oublié, les joueurs de l'équipe de foot avaient le sourire à leur arrivée à la soirée du club. L'attaquant argentin Gonzalo Higuain et son collègue, le défenseur brésilien Dani Alves, ont fait sensation dans leurs costumes respectifs. Ils ont malheureusement été éclipsés par deux mannequins, les sublimes Emily Ratajkowski et Jasmine Sanders.

Angélique en robe blanche Jonathan Simkhai et chaussures Giuseppe Zanotti, Emily Ratajkowski était l'invitée de la marque de cet événement baptisé Black and White and More. La jolie brune de 25 ans a réussi son numéro de charme lombard, auquel s'est jointe une Jasmine irrésistible dans une robe Roberto Cavalli.

Les créateurs Dean et Dan Caten étaient également de la partie. Manquait à l'appel le fantasque Lapo Elkann, membre du clan Agnelli toujours en cure de désintoxication et en attente d'un procès pour faux témoignage.