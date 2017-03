Fashion Week : Isabelle Adjani et son fils Gabriel-Kane font la fête ensemble

Le n°10 de CR Fashion Book (starring la fille du défunt roi de la pop, Paris Jackson en couverture) est sorti le jeudi 2 mars, mais Carine Roitfeld a attendu le samedi 4 pour le fêter ! La rédactrice mode de 62 ans a réuni ses amis et collaborateurs au George-V, dans le 8e arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont l'actrice Isabelle Adjani et son fils de 21 ans (né d'une précédente relation avec Daniel Day-Lewis), Gabriel-Kane Day-Lewis. Le jeune homme, vu cette semaine aux défilés H&M STUDIO, Christian Dior et Haider Ackermann – et sur le podium du défilé Dolce & Gabbana à Milan, quelques jours plus tôt – était accompagné de sa petite amie, Laura Bensadoun.

Le designer Vincent Darré, les créateurs de mode Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri et Olivier Rousteing, les mannequins Audrey Marnay, Barbara Palvin renversante dans une robe Mugler, Caroline de Maigret, Caroline Vreeland, Jourdan Dunn, Lily Donaldson, Natasha Poly et Sara Sampaio, Delphine Arnault et son compagnon Xavier Niel étaient également de la partie. La prestigieuse liste d'invités du cocktail CR Fashion Book était complétée par les noms des enfants de la fondatrice du magazine, Julia et Vladimir Restoin Roitfeld.

CR Fashion Book fêtait également le début de son partenariat avec Hearst Magazine Digital Media, officialisé en novembre.