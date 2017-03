Nicki Minaj : Tout sein dehors face à Lou Doillon, elle sort le grand jeu

Reine de l'extravagance et des tenues osées, Nicki Minaj enchaîne les défilés de la Fashion Week parisienne avec toujours autant d'audace et d'imagination. Après s'être rendue à la présentation Rick Owens en petite robe argentée le 2 mars, la chanteuse de 34 ans a pris d'assaut le premier rang du show Haider Ackermann, vêtue d'un short en cuir kaki Givenchy et d'un top noir asymétrique qui dévoilait son sein gauche. Une pièce étonnante concoctée par la maison Mulger.

Devenue une véritable pro de l'exhibition presque camouflée, l'interprète de Pink Friday avait toutefois pris la peine de couvrir son téton d'une pastille carrée. Parée de ses larges lunettes en plastique mauve, l'ex-fiancée du rappeur Meek Mill s'est joyeusement prêtée au jeu des photographes en solo avant de rejoindre son siège. Sur place, elle a retrouvé la compagnie de Lou Doillon et de Caroline de Maigret, toutes deux en grande conversation avant le début des festivités.

Grande habituée des Fashion Week aux quatre coins du monde, Nicki Minaj a également assisté aux défilés des marques H&M et Balmain ces derniers jours dans la capitale française. Une parenthèse décontractée qui tombe à point nommé pour celle qui a été victime le mois dernier d'un cambriolage gargantuesque. Pour rappel, les voleurs sont repartis avec 200 000 dollars de bijoux.