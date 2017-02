Nicki Minaj : Canon en bikini, la bombe laisse peu de place à l'imagination

New day, new shoot! Ce lundi 27 février, Nicki Minaj a été photographiée sur un autre tournage, et en compagnie un autre rappeur. Future l'a rejoint en Floride pour la réalisation du clip de son nouveau single, dont le titre et la date de parution ne sont pas encore connus.

Toujours sur Instagram, Nicki a partagé photos et vidéos des coulisses de ce tournage au soleil. Irrésistible en visière, body en latex et bottes rouges ou manteau en fourrure et bikini scintillant, l'ex-petite amie de Meek Mill fait le bonheur de ses près de 75 millions d'abonnés.