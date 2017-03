Fashion Week : Karin Viard et sa fille Simone redécouvrent la folie des défilés

Après New York, Londres et Milan, c'est sur Paris que les yeux de la planète mode se braquent ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017 fait vibrer la Ville lumière. Karin Viard et sa fille en ont regoûté la ferveur en assistant, jeudi soir, au défilé Isabel Marant...

C'est dans les jardins du Palais-Royal qu'Isabel Marant a dévoilé sa nouvelle garde-robe ! De nombreuses personnalités ont répondu favorablement à l'invitation de la créatrice française, à commencer par Karin Viard. L'actrice de 51 ans s'est rendue sur place avec sa fille Simone. Elles avaient pour voisine de premier rang une autre actrice, la future héroïne des films Corporate et Cessez-le-feu (en salles les 5 et 19 avril prochains), Céline Sallette.

Alicia Keys et Emily Ratajkowski étaient, elles aussi, assises frontrow au défilé Isabel Marant. La chanteuse américaine de 36 ans et le top model ont observé avec attention les passages des mannequins du show, dont faisait partie le top model Gigi Hadid.

Quelques heures après sa participation au défilé Balmain, Gigi a régalé les spectateurs de celui d'Isabel Marant grâce à un look composé d'un top en lurex, d'un jean constellé de strass, des chaussettes argentées et d'une paire de sandales à talons.