Fast & Furious, le clash : Dwayne Johnson écarté du groupe par Vin Diesel ?

Y a-t-il vraiment eu embrouille entre Vin Diesel et Dwayne Johnson ? Il y a quelques mois, les deux stars américaines s'écharpaient sur les réseaux, à la toute fin du 8e volet de la franchise Fast & Furious. Alors que la promotion vient de débarquer, leur embrouille revient sur le tapis. Si on a un temps pensé qu'elle pouvait servir l'intrigue du film qui joue sur la trahison de Domenic Toretto à son groupe d'amis, il semblerait que le mal soit plus profond.

C'est The Hollywood Reporter qui a déterré la hache de guerre en citant un proche de la production. "Ils essaient de les séparer autant que possible", glisse un insider, sous-entendant que moins ils se croiseront, mieux ce sera. Les deux gros bras seraient dont vraiment en froid. Lors du CinemaCon de Las Vegas, le casting s'est réuni au quasi grand complet pour une apparition surprise. Vin Diesel était bien évidemment de la partie, tout comme Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell et Charlize Theron. Mais pas Dwayne Johnson.