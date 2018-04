Faudel de retour : À 39 ans, le chanteur est méconnaissable !

Aujourd'hui âgé de 39 ans, Faudel n'avait plus sorti d'album depuis 2006 lorsqu'il avait squatté le haut des charts avec son tube Mon pays. Jeudi 26 avril 2018, le chanteur a fait son grand retour sur la scène de Touche pas à mon poste sur C8... et en chanson ! Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont noté la métamorphose de l'artiste.

En effet, le temps a passé et le jeune chanteur frêle de Tellement N'brick (1997) et d'Abdel Kader (avec Rachid Taha et Khaled en 1998) s'est quelque peu arrondi et a décidé de se raser complètement la tête. Cependant, si l'allure a changé, la voix est toujours la même et son nouveau titre All Day, All Night, produit par RedOne (à qui l'on doit les premiers tubes de Lady Gaga et certains titres de Mylène Farmer), pourrait se faire une jolie place dans les classements.

Sur Twitter, les internautes ont évidemment énormément parlé de Faudel et de sa nouvelle physionomie. "Je suis choquée, mais Faudel qu'est-ce qui s'est passé ????", "C'est chaud, j'ai même pas reconnu Faudel !", "Vous dézinguez Faudel sur son poids, mais son blouson, on en parle quand ?", "Il m'a littéralement fallu 15 minutes pour reconnaître Faudel dans TPMP à côté de Christophe Castaner", pouvait-on lire parmi des milliers de réactions.

Lors de son apparition dans TPMP, Faudel a aussi accepté de revenir sur son soutien polémique à Nicolas Sarkozy en 2007. "J'en ai pris dans la gueule grave, ils m'ont saboté. C'est vrai que j'étais pas très bien à un moment donné (...) Beaucoup de gens sont restés figés sur Nicolas Sarkozy. Je trouve que je me suis fait matraquer. Et j'avais pas le droit de réponse. Après, ils ont tout mélangé. Dès qu'il y avait un truc, c'était la faute de Faudel", s'est-il souvenu.