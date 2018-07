Faustine Bollaert (A table) : Ce que l'émission a changé à sa vie !

Mardi 17 juillet 2018 dès 21h, les téléspectateurs de France 2 pourront découvrir Faustine Bollaert en prime time aux commandes d'un nouveau programme consacré au "bien-manger". Intitulée À table ! Mangez sain, dépensez moins, cette émission a pour but d'aller à la rencontrer de familles et de les aider à manger équilibré sans dépasser leur budget.

À cette occasion, Télé Star s'est entretenue avec l'animatrice qui s'est confiée sur ce que l'émission avait changé à son quotidien : "Je suis une grande gourmande ! Après le tournage de l'émission, je me suis remise en question. J'ai appris à consommer avec bon sens. Je propose des menus plus variés à mes enfants [Abbie, 5 ans, et Peter, 3 ans, NDLR]. Je prône l'équilibre alimentaire, mais ne bannis aucun aliment. Ils ont le droit de manger des gâteaux et d'aller au fast-food une fois par mois. Avec tous les légumes de notre potager, on cuisine ludique. Leur père également. Je ne veux pas que mon fils pense que c'est une affaire de femme."

En plus de présenter ce nouveau programme sur l'alimentation, après avoir animé pendant plusieurs années Le Meilleur Pâtissier, Faustine Bollaert garde son émission phare l'après-midi, Ça commence aujourd'hui, qui proposera de nouvelles confessions dès la rentrée prochaine.