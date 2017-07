Faustine Bollaert, son départ de M6 : "Ils n'étaient pas très contents..."

Le 5 juillet dernier, les téléspectateurs de la chaîne M6 avaient une dernière fois rendez-vous avec Faustine Bollaert dans Le Meilleur Pâtissier : Spéciale célébrités 2. A la rentrée, c'est sur France 2 que l'animatrice de 38 ans officiera, dans Ça commence aujourd'hui !

En attendant le lancement de son émission testimoniale de début d'après-midi, la compagne de l'écrivain Maxime Chattam a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé-Loisirs.fr. Concernant sa décision de quitter M6, où elle était une animatrice très installée, Faustine Bollaert a expliqué : "J'ai dit à Jean-Luc Delarue il y a vingt ans qu'un jour je ferai l'émission de témoignages de France 2. C'était un rêve, ça fait candide, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ça. C'est pour ça aussi que j'ai pris le risque de quitter une émission qui cartonnait comme Le Meilleur pâtissier pour partir sur une case qui est plus dangereuse."

A propos de la réaction de M6 à l'annonce de son envie de partir pour le service public, Faustine Bollaert a indiqué : "La chaîne a essayé de me retenir. Malgré tout, je pense qu'ils savaient que j'avais envie de faire cette émission depuis très longtemps. Mais des émissions d'accueil, de plateau, c'est pas du tout dans l'ADN de M6 donc je crois qu'on était un peu arrivé à la fin d'une histoire d'amour." Et d'ajouter avec la même honnêteté : "La séparation s'est faite assez sereinement, en effet ils n'étaient pas très contents, mais on n'est jamais très content quand on dit qu'on s'en va. Je pense qu'ils étaient un petit peu stressés, surtout que je leur ai laissé un mois pour trouver quelqu'un d'autre. Mais malgré tout c'était compliqué. Il n'y a pas eu de mots parce que je ne les ai pas pris en traîtres puisque ça faisait deux ans que je leur disais que je voulais faire ça, que je proposais des projets..."

Pour rappel, sur M6, c'est Julia Vignali - compagne de Kad Merad à la ville - qui a hérité de la présentation du Meilleur pâtissier.

Faustine Bollaert nous donne rendez-vous à la rentrée prochaine sur France 2 !