Faustine Bollaert et Cécilia Hornus (Plus belle la vie) lancent Octobre rose

La tour Eiffel s'est parée de rose dans la soirée du 1er octobre, jour de lancement la 25e édition d'Octobre rose. À l'occasion du début de l'opération qui oeuvre pour la lutte contre le cancer du sein, une soirée a été organisée le 1er octobre 2018 sur la péniche Pavillon Seine à Paris en présence du maire de la ville Anne Hidalgo, de l'animatrice Cristina Cordula, ambassadrice de l'association Le Cancer du sein, parlons-en !, mais aussi de Jean-Christophe Jourde, président du groupe Estée Lauder, partenaire de l'opération comme le groupe Marie-Claire représenté par Gwenaelle Thebault, directrice générale adjointe.

De nombreuses personnalités se joignent cette année encore au mouvement qui dépasse les frontières de la France. Serena Williams n'a, par exemple, pas hésité à se montrer topless pour sensibiliser contre le cancer du sein. L'animatrice de France 2 Faustine Bollaert (Ça commence aujourd'hui), l'actrice Cécilia Hornus qui incarne le personnage de Blanche dans Plus belle la vie (France 3), la sublime Miss France 2018 Maéva Coucke ou encore Sylvie Hoarau et Aurélie Saada du groupe Brigitte, la créatrice de mode Chantal Thomass et Justine Fraioli se sont toutes mobilisées pour le lancement d'Octobre rose.

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies quand 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.

Pour l'association Le Cancer du sein, parlons-en !, qui oeuvre toute l'année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants.