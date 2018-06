Faustine Bollaert remonte le temps avec Sandrine Quétier !

Déjà bien installée sur France 2 l'après-midi avec Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert s'autorise à aller voir ailleurs. En effet, l'ancienne animatrice du Meilleur Pâtissier sur M6 a accepté de basculer sur une autre chaîne du service public. Il s'agit de France 4, pour laquelle elle avait déjà présenté Mon Joyeux Noël en décembre 2017. Le média télévisuel lui aurait proposé, selon Le Parisien, d'animer un nouveau programme nommé Il était une fois. Prévu pour être diffusé en prime time, le concept de l'émission est de remémorer à ses invités une année particulière et ainsi en savoir plus sur leurs jeunesses. Pour mener à bien cet exercice, elle sera entourée de trois chroniqueurs, Jerôme Bonaldi, Kamini et Jean-Philippe Doux.

Le premier numéro se construira autour de Sandrine Quétier et s'intitulera sobrement, Il était une fois Sandrine Quétier, 1982. Faustine Bollaert permettra à l'ex-présentatrice de TF1 de remonter dans le temps et revivre ses 12 ans. Photos souvenirs, jeux et autres animations sont au programme. L'enregistrement est prévu pour la semaine du 25 juin 2018. Pour l'instant, quatre numéros ont été commandés par France 4.

Par ailleurs, l'émission de témoignage de Faustine Bollaert, Ça commence aujourd'hui, reviendra bien à la rentrée pour une nouvelle saison après avoir su relancer les audiences des après-midi sur la chaîne du service public.