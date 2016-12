Fauve Hautot : Elle révèle l'origine étonnante de son prénom

Sexy, pétillante, animale... Fauve Hautot est une des figures emblématiques de Danse avec les stars sur TF1. Dans l'émission, elle est même passée de danseuse à jurée aux cotés de Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Discrète sur sa vie privée, la jeune femme vient pourtant de faire une sacrée révélation au magazine Journal de France.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la belle rouquine âgée de 30 ans ne tient pas son prénom de sa crinière de feu. Comme l'a dévoilé la star du spectacle musical Saturday Night Fever, elle le doit à une série télévisée. Dallas, Côte Ouest, Dynastie ? Point du tout ! Son prénom a été inspiré par... L'Amour en héritage, une mini-série américaine composée de (seulement) huit épisodes, réalisée d'après le best-seller de Judith Krantz, Mistral's daughter, et avec Stefanie Powers (L'Amour du risque) et Timothy Dalton (ex-James Bond) au casting.

"Le bébé du peintre s'appelait Fauve. Mon père s'est dit que je m'appellerais comme ça. Donc merci papa", précise la danseuse et chorégraphe. Une drôle d'inspiration qui a visiblement été validée par la mère de Fauve Hautot.

Lors de l'entretien, on apprend également que la jeune femme n'est pas naturellement rousse mais qu'elle "se focalise sur cette couleur depuis une dizaine d'années" et que la danse est une affaire de famille. "Mes parents faisaient déjà de la danse de salon en amateurs. Mon frère, ma soeur et moi nous les accompagnions. Nous avons baigné dans la danse depuis que nous sommes tout petits. J'ai commencé à 4 ans pour ne jamais arrêter", a-t-elle relaté.

