Feliciano Lopez et Alba Carrillo ont divorcé... Fin du règlement de comptes ?

L'éphémère mariage de Feliciano Lopez et d'Alba Carrillo appartient au passé, et c'est mieux ainsi, vu la tournure que les choses avaient prise. Unis en juillet 2015 après deux années de romance, il la considérait comme "la femme de sa vie", elle voulait "avoir un bébé au plus tôt" avec lui, mais ça, c'était avant...

Avant que le tennisman de 35 ans soit surpris avec une autre, en mars 2016 à Miami, et que la guerre froide du couple devienne un règlement de comptes par médias interposés. Deux jours après la fin des Internationaux de France de Roland-Garros 2016, où Feliciano Lopez s'était imposé en double en l'absence notable de son épouse, leur rupture et le divorce qui allait de pair étaient révélés dans les médias, Alba Carrillo ne tardant pas à accuser le sportif d'infidélité. "Il m'a trompée avec 200 femmes", lâchait la présentatrice télé et mannequin de 30 ans à l'hebdomadaire Hola!. "200 femmes ? Pas mal", ironisait son futur ex-mari en réponse auprès d'ABC, préférant en rester là plutôt que de "dire du mal publiquement de [s]on ancienne épouse".

Un divorce houleux

En novembre 2016 débutait l'étude de la procédure de divorce et, sur le terrain matériel aussi, les conjoints s'affrontaient. Pomme de la discorde : alors que le mariage avait été contracté sous le régime de la communauté de biens, Feliciano Lopez avait six mois plus tard fait signer à Alba Carrillo du document instaurant la séparation des biens et comportant une clause spéciale de rétroactivité. Lors de la première audience entre les deux parties, le 10 novembre, le tennisman, crédité de 13 millions de dollars de gains en carrière, avait offert 200 euros à son ex-femme pour la liquidation du divorce, ce qu'elle avait logiquement vécu comme une volonté de l'humilier publiquement. Armée d'une nouvelle avocate très médiatique, elle contre-attaquait trois jours plus tard en revoyant à la hausse (de 120 000 à 1,7 million d'euros) le montant d'indemnisation initialement demandé au motif qu'elle n'avait pas conscience du document qu'on lui avait fait signer à l'époque, qu'elle n'avait pas été assistée par un avocat et qu'elle avait dû par la suite être traitée pour dépression, certificats médicaux à l'appui. Si le divorce a été prononcé, la question financière n'a pas encore été tranchée, l'avocate d'Alba Carrillo ayant déposé un recours pour l'annulation du document litigieux.

Au passage, elle avait réussi à s'embrouiller avec son ex-mari le pilote moto Fonsi Nieto, père de son fils de 5 ans, Lucas. De retour sur Instagram, elle lui a présenté des excuses – ainsi qu'à ses propres parents –, de bon augure avant d'aller éventuellement assister à son mariage en troisièmes noces le 30 avril prochain. Auquel Feliciano Lopez est persona non grata.

Après l'officialisation du divorce, la mère d'Alba Carrillo, Lucia, a pu laisser libre cours à ses sentiments au sujet de son ex-gendre : "C'était un caprice pour lui, Feliciano Lopez n'a pas la moindre idée de ce qu'est l'amour", a-t-elle fustigé, épinglant au passage le comportement humiliant du tennisman et de sa mère envers Alba.

Fin de l'histoire ?