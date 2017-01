Felipe et Letizia d'Espagne : Enfin réunis avec Juan Carlos et Sofia !

Quatorze mois. Cela faisait quatorze longs mois que les deux couples royaux espagnols, l'actuel et l'ancien, ne s'étaient pas trouvés réunis lors d'un engagement officiel. Autant dire que la cérémonie des Prix nationaux du sport pour l'année 2015, organisée ce lundi 23 janvier 2017 au palais du Pardo à Madrid, était un événement.

Le roi Felipe VI, qui a hérité notamment la passion paternelle pour la voile (tous deux ont disputé les Jeux olympiques), et la reine Letizia, qui ne jure que par le yoga, la course à pied et la zumba, présidaient à ce rendez-vous en compagnie du roi Juan Carlos Ier et de la reine Sofia. Le quatuor royal ne s'était plus reformé depuis le 17 novembre 2015, à l'occasion d'un dîner d'Etat pour la visite officielle du roi Abdullah II et de la reine Rania de Jordanie, au surlendemain de la cérémonie des Prix nationaux du sport 2014... qui comptaient la participation, déjà, de Juan Carlos et Sofia ! Très largement retiré de la vie publique depuis son abdication en juin 2014 en dehors notamment de quelques apparitions dans les plus prestigieuses arènes du pays (un goût controversé pour la tauromachie que son successeur ne semble pas partager), l'ancien souverain, âgé de 79 ans, s'aidait encore et toujours d'une canne pour se déplacer, signe que ses multiples opérations des hanches ne sont pas parvenues à remédier au problème. Il n'en affichait pas moins pour autant un air ravi, accentué par sa cravate d'un orange des plus festifs, et une belle complicité avec son fils.

Quant à la reine Sofia, beaucoup moins rare que lui puisqu'elle continue d'honorer de nombreux engagements (philanthropiques et culturels, en particulier), elle était de toute évidence très heureuse de refaire équipe avec sa belle-fille Letizia, qui étrennait pour l'occasion une nouvelle robe en tweed dans ce style chiné qu'elle affectionne notoirement. Même l'infante Pilar de Bourbon, soeur aînée de Juan Carlos, était présente !

Distribution de coupes... avant de trinquer !

Au nom du Conseil des Sports espagnol, qui avait désigné en octobre 2016 les lauréats de ces prix nationaux pour l'année précédente, la famille royale a distribué les imposants trophées disposés à même le sol du palais madrilène. Déjà décoré dans l'ordre du mérite espagnol en avril dernier, le double champion du monde et quadruple champion d'Europe de patinage artistique Javier Fernandez a reçu le plus prestigieux, le Prix Roi Felipe, récupéré par son père, tandis que la reine Letizia a remis la coupe à son nom à la championne olympique du saut en hauteur Ruth Beitia, au côté de laquelle elle semblait bien petite malgré son mètre 70. La tenniswoman Garbiñe Muguruza s'est vu remettre le Prix Roi Juan Carlos, qui récompense sa révélation au plus haut niveau et que l'ancien monarque à tendu à la mère de la sportive, qui la représentait ; le footballeur Andrés Iniesta, qui était lui bien présent, est reparti avec le Prix Reine Sofia, qui, outre son parcours sportif avec le FC Barcelone et la sélection national, salue son engagement dans la lutte contre la violence à travers le sport. Le Prix Princesse Leonor a distingué, parmi les sportifs de moins de 18 ans, Jesus Tortosa, tandis que le Prix Infante Sofia, qui promeut la pratique du sport chez les personnes handicapées, est allé à Miguel Carballeda. La cérémonie était suivie d'une réception.