Fergie : M.I.L.F. irrésistible en bikini, avec Josh Dujamel et leur fils

C'est pour fêter leurs huit années de mariage que Fergie et Josh Duhamel se sont rendus à Hawaï. Le couple a largement profité de ce séjour en amoureux et en famille à Maui et y a été photographié, profitant de journées détente à la plage. Fergie (vrai nom Stacy Ferguson) avait naturellement emporté des maillots de bain. Elle les a portés avec sensualité.

Pieds sur le sable ou dans l'eau, l'ex-bombe du groupe Black Eyed Peas et interprète de la chanson Life goes on a régalé les photographes ! Elle a ainsi retrouvé les plaisirs habituellement réservés à l'été, au même titre que d'autres personnalités impatientes avant le retour des beaux jours : Justin Bieber, vu aux Bahamas, le top model Doutzen Kroes, surprise en famille à Miami, ou encore l'acteur Jake Gyllenhaal, touriste discret à Saint-Barthélemy.

Comme Fergie, Jessica Alba, Hilary Duff et la chanteuse Tal ont choisi Hawaï comme spot de vacances d'"hiver".