Justin Bieber et Patrick Schwarzenegger, torse nu aux Bahamas...

Los Angeles, La Barbade, Miami... Justin Bieber mène la belle vie sous les cocotiers avec jolies filles et copains. Sur Instagram, on a ainsi pu découvrir des photos du chanteur en vacances aux Bahamas, en compagnie de Patrick Schwarzenegger.

Dès qu'il a un moment de libre dans sa tournée mondiale, Purpose World Tour, Justin Bieber s'offre l'occasion d'aller se délasser. Début janvier, il se faisait ainsi plaisir aux Bahamas, ôtant le haut pour profiter des chauds rayons du soleil, imité par le non moins sexy fils aîné de Maria Shriver et Arnold Schwarzenegger. Les deux copains ont immortalisé leur escapade et certaines photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. On a pu voir qu'ils se sont bien amusés, posant au complexe Baker's Bay Golf & Ocean Club devant un bar aux couleurs de la marque de Tequila Casamigos... Ils ont aussi profité de la plage et du terrain du golf. De quoi se détendre pour Justin, qui doit donner encore des dizaines de représentations. Quant à Patrick, après cette escapade, il regagnait Los Angeles pour visiter des maisons avec sa mère, afin de quitter, à 23 ans, le nid familial.