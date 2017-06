Fifty Shades Freed : Le beau Brant Daugherty dévoile ses énormes muscles

Après Jamie Dornan (Christian Grey), Max Martini (Taylor), Luke Grimes (Elliot Grey) et Eric Johnson (Jack Hyde dans Fifty Shades Darker), la saga 50 Shades s'est offert un autre beau gosse pour son troisième et dernier opus, Cinquante nuances plus claires (Fifty Shades Freed), qui sortira chez nous le 7 février 2018. Et ce dernier, visiblement taillé pour l'événement, a commencé à faire grimper la température à sa manière...

Sur Instagram, Brant Daugherty a dévoilé l'un de ses points forts et ne laisse personne insensible. L'acteur de 31 ans a posté plusieurs clichés de son corps ultramusclé. Une musculature incroyable sur laquelle le comédien, qui se compare à un moment à Wolverine, se prend à philosopher. "Travailler dur pour être meilleur chaque jour", écrit le beau barbu au regard aussi perçant que ses muscles sont saillants.