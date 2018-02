Fifty Shades : Le beau Brant Daugherty s'est fiancé

Brant Daugherty, alias Luke Sawyer, le bodyguard que Christian Grey recrute pour veiller sur Ana 24h/24 dans 50 nuances plus claires (Fifty Shades Freed), actuellement en salles, s'est fiancé avec sa chérie, la charmante Kim Hidalgo. L'acteur a fait sa demande à l'occasion d'un voyage...

Sur Instagram, le beau gosse de 32 ans a levé le voile sur sa demande. "Bon, on a des infos palpitantes à partager avec tout le monde... Il y a quelques semaines, Kim et moi visitions Amsterdam et je lui ai demandé de m'épouser ! Plus important encore, elle a dit oui. Maintenant elle est coincée avec moi pour toujours. Pas de bol", a-t-il écrit en légende d'un cliché où il pose avec sa belle, qui affiche sa bague au doigt. Kimberly, de son prénom complet, se présente sur les réseaux sociaux comme écrivain et actrice mais est avant tout agent immobilier.

Brant Daugherty est également connu des téléspectateurs pour avoir incarné Noel Kahn dans la série pour ados Pretty Little Liars. Il a aussi été candidat de l'émission Dancing With the Stars.