Flora Coquerel et Laurence Roustandjee décoiffées par une tornade d'Hollywood

Venue étudier au plus près ce curieux événement climatique lors de l'inauguration du Bar à Gum le 27 janvier, la charmante Réunionnaise a pu initier la comédienne Corinne Touzet, bien rentrée de ses aventures sur les pistes du Plomb du Cantal, à l'exercice de la présentation météo : un véritable studio avait en effet été aménagé et les visiteurs de l'espace éphémère avaient la possibilité de poster leur bulletins météo sur les réseaux sociaux. Parmi les autres réjouissances proposées, outre la possibilité de redécouvrir les dix variétés de chewing-gum Hollywood et notamment les nouveautés au coeur givré : "selfies tornade" dans une cabine photo infernale, atelier DIY pour redonner des couleurs à un vieux T-shirt en version tie & dye ou encore dégustation du cocktail Hollywood...

Pendant que sa collègue Iris Mittenaere se préparait à recevoir la couronne de Miss Univers, Flora Coquerel, Miss France 2014, est venue prendre la température de cette tornade de fraîcheur, se coiffant d'une... bouée lors du photocall déjanté au cours duquel Laurence Roustandjee s'est bien amusée en compagnie de la comédienne Marion Dumas. L'acteur Matthias Van Khache, cocktail à la main, a d'ailleurs enfilé son gilet de survie, au cas où...

L'organisatrice d'événements Sandra Zeitoun de Matteis, fiancée de Tomer Sisley, était également de la partie, à l'instar des sympathiques animatrices télé Laurie Cholewa et Caroline Ithurbide, tandis qu'Axelle Laffont assurer la vague de fraîcheur musicale aux platines.