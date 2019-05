Flora Coquerel, Frank Delay et Anthony Dupray réunis pour un bel anniversaire

Une décennie d'existence, cela se fête ! Lundi 27 mai 2019, Schwartz's Deli a organisé une soirée d'anniversaire pour ses 10 ans, à l'une de ses trois adresses parisiennes. La chaîne de restaurants a ainsi convié ses invités à se rendre au 7 avenue d'Eylau, dans le 16e arrondissement, pour de belles festivités.

Parmi les convives, Flora Coquerel, revenue de Cannes. La sublime ancienne Miss France de 25 ans était accompagnée de celui qui partage sa vie amoureuse depuis de longs mois, son compagnon Ugo Ciulla. Le couple est apparu particulièrement complice. Pour célébrer les 10 ans de Schwartz's Deli, l'ex-reine de beauté a opté pour un look décontracté et coloré composé d'un pantalon bleu électrique et d'un pull court côtelé bleu clair.

Stars incontournables des années 90, parce que l'un a marqué l'histoire des boys band en faisant partie des 2 Be 3 et l'autre a joué dans Premiers Baisers, Frank Delay et Anthony Dupray se trouvaient également à la soirée d'anniversaire. Ils ont savouré les mets préparés par Schwartz's Deli, tout comme les comédiennes Emmanuelle Boidron et Aurélie Konaté, le danseur de Danse avec les stars Anthony Colette ou encore le chanteur Gwendal Marimoutou.

Schwartz's Deli régale des millions de bouches à travers le monde et attire les stars. Céline Dion possède des parts dans celui de Montréal, au Canada. Cette participation remonte à plusieurs années lorsque son mari René Angélil était encore de ce monde. Le restaurant est réputé pour sa viande fumée et sa variété subtile de pastrami.