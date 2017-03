Flora Coquerel muse divine, soutenue par Malika Menard et Rachel Legrain-Trapani

Dix ans après son tout premier défilé, Christophe Guillarmé s'est taillé une place de choix parmi les créateurs de la jeune génération française.

À l'occasion de la Fashion Week qui bat actuellement son plein à Paris, le couturier de la maison éponyme a présenté sa nouvelle collection automne-hiver 2017-2018 en plein coeur des Champs-Élysées, dans le très chic et moderne Atelier Renault.

Au premier rang du défilé, les anciennes Miss France Rachel Legrain-Trapani et Malika Ménard étaient venues soutenir leur acolyte Flora Coquerel, star de cette nouvelle collection baptisée Diva Maria, inspirée de la célèbre cantatrice Maria Callas.

Sur un air d'opéra remis au goût du jour avec des sonorités électro, la bombe a fait trois passages avant un final grandiose qui a déclenché un tonnerre d'applaudissements parmi les fashionistas venues assister à l'événement.

Parmi elles, on a croisé l'inoubliable interprète de la fille du commissaire Navarro Emmanuelle Boidron ainsi que la belle Fabienne Carat et sa partenaire de scène Flavie Péan de la série Plus belle la vie.

Les actrices Aurélie Konaté, Joséphine Jobert et Héloïse Martin comptaient aussi parmi les invités, de même que la vedette du petit écran Gyselle Soares. L'ex-chroniqueur du Morning Live Magloire était aussi présent ainsi que la pétillante Candice Pascal de l'émission Danse avec les stars, l'écrivain Tristane Banon et l'ancienne égérie Aubade Jovanka Sopalovic.

Enfin, l'animatrice Éléonore Boccara, la comédienne Annabelle Millot ainsi que la socialite Hofit Golan sont aussi venues saluer le travail du couturier qui sublime les femmes de tout âges avec ces créations toujours très féminines et colorées.

Coline Chavaroche