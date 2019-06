Florence Foresti, Audrey Lamy... : Les stars réunies autour de Jamel Debbouze

La 9e édition du Marrakech du rire s'est achevée le week-end dernier. Le créateur du festival, Jamel Debbouze, a célébré la réussite de l'événement avec son épouse Mélissa Theuriau et ses amis comédiens. Florence Foresti, Audrey Lamy ou encore Ramzy Bédia se sont réunis pour une dernière soirée mémorable.

Samedi 15 juin 2019, Jamel Debbouze et l'organisation du Marrakech du rire avaient convié les invités de leur soirée de clôture au Palais Bahia, un ancien palais du XIXe siècle, véritable chef-d'oeuvre de l'architecture marocaine. En avril, le musée avait accueilli un dîner de prestige organisé par la maison de Haute Couture Christian Dior. Il a une nouvelle fois ouvert ses portes à un événement culturel international majeur avec la soirée de clôture du 9e Festival Marrakech du rire.

De nombreuses personnalités ont assisté à l'événement. Florence Foresti, Audrey Lamy, Audrey Fleurot (déjà présente à la projection de Toy Story 4 en marge du Marrakech du rire), Anne Marivin et Elsa Zylberstein étaient de la partie.

Côté messieurs, Ramzy Bédia, Vincent Desagnat et leurs compagnes respectives, le rappeur Black M, l'ancien footballeur Éric Abidal et leurs épouses, Philippe Lacheau, Ary Abittan et enfin le récent lauréat du Prix du jury du Festival de Cannes, Ladj Ly (Les Misérables) complétaient la liste de convives.