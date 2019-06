Jamel Debbouze au Marrakech du rire : Une blague de trop et un coup de sang

Cette année encore, Marrakech jouit du titre de capitale mondiale du stand-up ! Une nouvelle édition du Marrakech du rire a commencé mercredi 12 juin 2019. Jamel Debbouze s'est prêté à plusieurs interviews et a raconté une anecdote sur les coulisses du festival : "On a enfermé mon cousin (...) dans un placard. On l'a oublié."

C'est au Parisien Week-end que Jamel Debbouze a confié ce souvenir particulier. L'acteur et producteur de 43 ans est revenu sur plusieurs moments vécus lors des précédents Marrakech du rire. Il révèle avoir enfermé son cousin et l'avoir oublié tout un spectacle lors de l'édition 2016. "Il y a trois ans, avec Fatsah [Bouyahmed, comédien franco-algérien, NDLR], on a enfermé mon cousin, qui est également technicien, dans un placard. On l'a oublié. Il y est resté pendant tout le spectacle, confie Jamel Debbouze. Il m'en veut toujours. Pourtant, je passe mon temps à m'excuser."

Dans les coulisses du festival de comédie, la tension est également palpable. Elle a gagné Jamel Debbouze lors d'un caprice de Fatsah Bouyahmed, son complice dans la blague du placard : "Je me suis vraiment énervé le jour où Fatsah n'a pas voulu monter sur scène. Il boudait. Il n'avait pas eu son sandwich... Et moi, j'étais devant le public, sans trop savoir quoi faire."

Le Marrakech du rire 2019 a commencé mercredi 12 juin 2019. Jeudi 13 juin, Jamel Debbouze a présenté l'avant-première de Toy Story 4, dont il est un des acteurs de doublage.