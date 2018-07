Kev Adams (Marrakech du rire 2018) : Sa performance de danse incroyable !

Chaque année à cette période, c'est la même chose, le Marrakech du rire investit nos petits écrans pour plusieurs heures de show sur M6. Présenté et créé par Jamel Debbouze, cet événement, enregistré au Maroc au mois de juin dernier, accueille les humoristes les plus en vue du moment pour le plus grand plaisir du public et des téléspectateurs.

Parmi eux, Kev Adams s'est chargé de l'ouverture du festival du rire. Et le compagnon d'Iris Mittenaere a placé la barre très haut dès le début. Alors qu'il présentait un sketch, tiré de son prochain spectacle, le comédien s'est lancé dans une parodie du chanteur Stromae. Après Alors on danse, Formidable et Papaoutai, découvrez Ma vie, c'est de la merde. En plus d'interpréter ce nouveau tube en chanson, Kev Adams a également réalisé une chorégraphie incroyable.

Le grand copain de Jamel Debbouze, avec qui il est à l'affiche d'Alad' 2, a surpris tout le monde et ses qualités de danseur ont fait l'unanimité. Serait-il prêt à détrôner Stromae ? En tout cas, il peut compter sur le soutien de ses abonnés sur Instagram qui se sont montrés ravis de sa prestation : "C'était excellent !", "Ton sketch était trop drôle", "Hâte de voir le spectacle en entier", "Je veux absolument cette musique sur mon téléphone", "Génial ce petit moment, tu es plutôt bon danseur Kev", "C'est fou, tu peux tout faire".

Le Marrakech du Rire a réuni 2,6 millions de téléspectateurs sur M6 et enregistre ainsi ses pires audiences depuis 2012. L'émission a perdu plus de 800 000 fidèles par rapport à l'année dernière.