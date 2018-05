Florence Foresti : Mort de son fidèle compagnon Bernie

Elle l'appelait "My love", "My boy", portait un médaillon gravé à son nom et lui avait même laissé les commandes de son compte Twitter. Il l'accompagnait aussi sur ses tournées parce qu'elle ne pouvait s'en séparer. Florence Foresti vient de perdre celui qu'elle chérissait depuis plus plus d'une décennie : son bulldog Bernie.

L'humoriste et comédienne de 44 ans a annoncé le mort de son chien sur Instagram le 21 mai 2018, triste nouvelle accompagnée d'un message rempli de tendresse : "b e r n i e 14.01.2006 - 15.05.2018. Je t'ai caressé, essuyé, embrassé, nourri, soigné, aimé, porté, bercé, massé, senti, brossé, lavé, rincé, séché, hydraté, rafraîchi, tapoté, sorti, baladé, pesé, poussé, tiré, soulevé, réveillé, désinfecté, câliné, regardé, reniflé, écouté, encouragé, jeté la balle, rapporté la balle, laissé, manqué, déçu, fêté, gratté, frotté, frictionné, idôlatré, adoré, vénéré, et même tué. je t'ai aimé à mort, et je t'aime encore."

Parce qu'ils connaissent le profond attachement de Florence Foresti pour son bulldog adoré, ses fans partagent sa tristesse. "Oh nooooon !!! Courage dans cette épreuve atrocement douloureuse !", "Quelle triste nouvelle. Je vous envoie beaucoup de courage ! Quand on aime nos animaux, c'est toujours très dur de les voir partir", "De tout coeur avec toi, on les aime nos petits bêtes", peut-on notamment lire dans les nombreux commentaires laissés à l'intention de l'humoriste.