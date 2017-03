Florence Foresti: Quand Isabelle Adjani lui téléphone pendant son accouchement !

Invitée de l'émission C à vous, sur France 5, mardi 28 février, Florence Foresti n'a pas échappé au visionnage d'images d'archives relatant ses débuts à la télévision. Elle s'est notamment expliquée sur ses caricatures de plusieurs personnalités dans On n'est pas couché, en particulier celle, culte, d'Isabelle Adjani...

Lorsqu'elle faisait ses sketchs dans l'émission de seconde partie de soirée de Laurent Ruquier, Florence Foresti n'hésitait pas à se glisser dans la peau de femmes incontournables du show business ou de la politique comme Madonna (son idole dans la vie), Céline Dion, Ségolène Royal ou encore Isabelle Adjani. L'humoriste a confié avoir choisi ces femmes car elle les admire. "J'ai besoin d'aimer profondément. Je les aime toutes, sinon je suis indifférente. Les gens, les tempéraments qui ne m'intéressent pas, je ne les fais pas. C'est des tempéraments de feu, c'est merveilleux. Toutes ces femmes, elles sont extraordinaires, dignes d'intérêt en tout cas. (...) Oui, bon alors je dis pas que j'ai un amour fou pour Cécilia Sarkozy...", dit-elle.

Florence Foresti, qui était venue parler de son retour au cinéma dans le film De plus belle, a aussi évoqué son imitation déjantée et hilarante d'Isabelle Adjani. La comédienne lui a d'ailleurs passé un coup de fil ! "Elle m'avait téléphoné. Ouais... J'étais en train d'accoucher, dis. Et elle m'appelle. J'ai pas répondu mais j'ai eu un très beau message", a-t-elle raconté. C'est en juillet 2007 que l'humoriste a donné naissance à sa fille Toni.