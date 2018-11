Florence Foresti : Sa décision radicale qui va faire grincer des dents...

Si, à l'inverse de sa consoeur Valérie Lemercier, Florence Foresti accepte sans problème que ses spectacles soient filmés pour un DVD ou la télévision, elle refuse en revanche que les spectateurs le fassent eux-mêmes. Ainsi, pour son prochain show elle a pris une grande décision.

Florence Foresti a décidé d'interdire les téléphones portables dans ses prochains spectacles qui seront mis sous scellé individuel jusqu'à la sortie de la salle, a dévoilé son staff comme le rapporte l'AFP. "Pour éviter les enregistrements pirates et assurer le lien avec les spectateurs et vivre une expérience unique sans mobile", lit-on. La star sera ainsi la première artiste française - le chanteur et guitariste américain Jack White l'a déjà fait - à déployer le système américain Yondr, pour son retour imminent sur scène à Paris et en tournée. Cette procédure consiste à obliger les spectateurs à placer leur smartphone dans une pochette scellée électroniquement pendant toute la durée du concert.

Concrètement, à l'entrée de la salle, une pochette sera remise pour y glisser les téléphones et celle-ci se bloquera automatiquement. Les spectateurs resteront en possession de l'appareil lors du spectacle et, au besoin, pourront accéder aux postes de déverrouillage installés dans la salle. À la fin du spectacle, toutes les pochettes seront déverrouillées. "Vous ne pourrez pas accéder en salle si vous refusez de participer à ce dispositif. Aucun remboursement ne sera effectué", est-il indiqué sur le site du spectacle intitulé Epilogue.

L'humoriste sera à l'affiche du Paradis Latin, à Paris, du 5 novembre au 18 décembre et du 26 au 31 décembre au Zénith de Paris.

