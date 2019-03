Florent Manaudou revient à la natation : Nouvelle coupe pour une nouvelle vie

Déçu de son titre de vice-champion olympique à Rio, Florent Manaudou vise à nouveau l'or, qu'il avait décroché en 2012 à Londres. Mais cette fois-ci sans trop de pression. "Je me suis dit que j'avais gagné les titres que je voulais gagner quand j'étais gamin. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Ce n'est que du plaisir", confie-t-il à L'Equipe. Pour autant, l'envie de performance reste intacte : "Je n'ai pas envie de reprendre pour faire une demi-finale aux Jeux de Tokyo. J'ai envie de gagner, bien sûr."

Son retour s'accompagne de retrouvailles avec son ancien coach James Gibson, qui entraîne à présent en Turquie, dans une structure privée au centre Gloria Sport à Antalya. "Manaudou y passera trois semaines toutes les cinq semaines", indique L'Equipe.

Ce nouvel emploi du temps implique par conséquent que Florent Manaudou sera éloigné de ses proches, notamment de sa grande soeur Laure qu'il a bien évidemment consultée avant de revenir au plus haut niveau. "C'est une des premières personnes à qui j'en ai parlé. Ma famille me soutient. Mon frère ne s'y attendait pas, ma soeur pensait que j'allais reprendre mais peut-être un peu plus tard", a-t-il confié.

Et effectivement, Laure Manaudou envisageait le retour de son frère pour les JO de Paris en 2024. "J'attendais sa décision plus tard. Mais si le corps et la tête ont envie, il ne faut surtout pas attendre. Si ça se trouve, en 2024, il aura envie d'autre chose", a-t-elle réagi dans une interview accordée au Parisien. L'ex-reine des Bassins, elle-même passée par un come-back en 2011 s'est dit "contente" pour son petit frère et soutient son retour à la compétition.