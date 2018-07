Florent Manaudou, son grand rêve : "J'aimerais bien un rôle de tueur en série"

Champion olympique et quadruple champion du monde, Florent Manaudou a fait les belles heures de la natation française lorsqu'il évoluait dans les bassins. Aujourd'hui, le jeune retraité de 27 ans se contente d'être consultant pour France Télévisions, et côté sport, il a troqué la nage papillon contre les terrains de handball. "Mon ambition première est de prendre du plaisir, mais en tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'ai envie de progresser et j'aimerais intégrer l'équipe pro", assure à TV Magazine celui qui évolue en quatrième division dans le club d'Aix-en-Provence.

Mais le hand n'est pas son rêve ultime. Florent Manaudou voudrait devenir acteur. "Si je dois arrêter, alors peut-être que je me tournerai vers la comédie", avoue le sportif qui s'est donné un an pour être handballeur pro. "Dans ce cas-là, je passerai des castings et je prendrai des cours. Je n'ai pas envie que l'on me donner des rôles parce que je suis connu mais grâce au boulot que je fais", poursuit avec humilité le doux rêveur.

Passionné de séries, il rêverait de jouer dans un programme chapeauté par Canal+, lui qui cite Versailles, Engrenages, Kaboul Kitchen ou encore Braquo. "J'aimerais bien un rôle de tueur de série", va-t-il jusqu'à dire. Il s'explique : "On me voit comme le gendre idéal, un sportif qui mange bien, ne boit pas alors que je bois des bières avec mes potes." Son idéal : Vincent Cassel dans la peau de Mesrine. "C'est cool de jouer un truc comme ça", glisse-t-il. Mais pas donné à tout le monde. Mais Flo Manaudou persiste et signe. "Pourquoi pas aussi incarner un personnage historique ou engagé. Je ne veux pas me cantonner à un rôle de nageur, je ne suis pas que ça", martèle-t-il. L'avenir nous dire si des talents de comédien se cachent dans la peau de l'ancien champion...