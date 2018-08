Florian (Mariés au premier regard) : Il craque pour une candidate des Anges

Florian a désormais l'habitude d'afficher ses relations amoureuses à la télé. Découvert dans la deuxième saison de Mariés au premier regard en 2017 sur M6, il avait sauté le pas avec Charlène en acceptant de l'épouser. Si tout le monde croyait à un véritable coup de foudre, les époux se sont finalement séparés et annonçaient leur rupture en janvier 2018 sur les réseaux sociaux : "Nos projets d'avenir n'étant plus communs, Florian et moi-même décidons aujourd'hui de mettre un terme à notre relation", écrivait Charlène.

Depuis, Florian a intégré le milieu de la télé-réalité, d'abord dans Les Anges 10 et il y a quelques mois il rejoignait le casting des Vacances des Anges 3 sur NRJ12. C'est sur ce dernier tournage qu'il a peut-être rencontré la femme de sa vie, Yamina. Sur Instagram, le beau gosse n'a de cesse de s'afficher plus amoureux que jamais à ses côtés. "Un jour, tu rencontreras la personne qui te fera comprendre pourquoi ça n'a jamais fonctionné avec une autre...", déclare-t-il jeudi 30 août dans un message accompagné d'une photo du couple en train de se câliner dans la piscine.

La jolie brune n'est pas totalement inconnue du grand public. En effet, elle a déjà sa propre expérience à la télé depuis sa participation dans l'émission 10 couples parfaits en 2017, au côté notamment du regretté Tom Diversy. Sur le tournage, Yamina avait fait la rencontre amoureuse de Quentin avec qui elle a vécu plusieurs mois de relation.

